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каталог продукции

Кондитерские спреи и аэрозоли

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Кондитерский спрей Bright Silver (блестящий серебряный) 100 мл
Кондитерский спрей Bright Silver (блестящий серебряный) 100 мл
Кондитерский спрей Bright Silver (серебряный глянцевый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Bright Gold (блестящий золотой) 100 мл
Кондитерский спрей Bright Gold (блестящий золотой) 100 мл
Кондитерский спрей Bright Gold (золотой глянцевый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Золото, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Золото, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Золото, 50мл.
786 ₽
573 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Серебро, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Серебро, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Серебро, 50мл
786 ₽
573 ₽
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Food Colours Спрей для блеска GLOSSY 100мл
Food Colours Спрей для блеска GLOSSY 100мл
Food Colours Спрей для блеска GLOSSY, 100 мл.
1 449 ₽
1 057 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Bronze (бронзовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Bronze (бронзовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Bronze (бронзовый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Pink (розовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Pink (розовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Pink (розовый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Black (черный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Black (черный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Black (черный) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Cobalt (синий кобальт) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Cobalt (синий кобальт) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Cobalt (синий кобальт) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Copper (медный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Copper (медный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Copper (медный) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Green (зеленый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Green (зеленый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Green (зеленый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Gold (жемчужный золотой) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Gold (жемчужный золотой) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Gold (золотой) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Skyblue (небесно голубой) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Skyblue (небесно голубой) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Skyblue (небесно голубой) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Yellow (желтый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Yellow (желтый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Yellow (желтый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Ruby (рубиновый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Ruby (рубиновый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Ruby (рубиновый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Red (красный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Red (красный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Red (красный) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Aquamarine (аквамарин) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Aquamarine (аквамарин) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Aquamarine (аквамарин) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Pink Candy(розовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Pink Candy(розовый) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Pink Candy(розовый) 100 мл
1 299 ₽
1 120 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 50мл
786 ₽
573 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Медь, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Медь, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Медь, 50мл
786 ₽
573 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Рубин, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Рубин, 50мл
Food Colours Краситель-спрей Рубин, 50мл
786 ₽
573 ₽
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Food Colours Спрей для охлаждения FREEZER 400мл
Food Colours Спрей для охлаждения FREEZER 400мл
Спрей для охлаждения Food Colours применяется для склеивания шоколада. Позволяет быстро охладить необходимые места изделия....
2 399 ₽
1 749 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Белый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Белый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Жёлтый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Жёлтый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Зелёный, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Зелёный, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Коричневый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Коричневый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
В корзину Подробнее
Food Colours Шоколадный велюр Красный, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Красный, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Оранжевый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Оранжевый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
В корзину Подробнее
Food Colours Шоколадный велюр Розовый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Розовый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Синий, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Синий, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Тёмно-коричневый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Тёмно-коричневый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Food Colours Шоколадный велюр Фиолетовый, 250мл
Food Colours Шоколадный велюр Фиолетовый, 250мл
Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...
2 599 ₽
1 896 ₽
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Кондитерский спрей Pearl Silver (жемчужный серебряный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Silver (жемчужный серебряный) 100 мл
Кондитерский спрей Pearl Silver (жемчужный серебряный), 100 мл.
1 299 ₽
1 120 ₽
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Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 250мл
Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 250мл
Food Colours Краситель-спрей Белый жемчуг, 250мл
1 795 ₽
1 308 ₽
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Кондитерский спрей PME, прозрачный, глазурь 100 мл
Кондитерский спрей PME, прозрачный, глазурь 100 мл
Кондитерский спрей PME, прозрачный, глазурь 100 мл
1 319 ₽
447 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет серебро 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет серебро 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет серебро 100 мл
1 439 ₽
500 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет золото 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет золото 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет золото 100 мл
1 359 ₽
472 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет перламутр 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет перламутр 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет перламутр 100 мл
1 359 ₽
472 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовый 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовый 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовый 100 мл
1 439 ₽
500 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовое золото 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовое золото 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет розовое золото 100 мл
1 359 ₽
472 ₽
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Кондитерский блестящий спрей PME, цвет бронза 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет бронза 100 мл
Кондитерский блестящий спрей PME, цвет бронза 100 мл
1 439 ₽
501 ₽
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Кондитерские спреи и аэрозоли: виды и особенности использования

В нашем интернет-магазине вы сможете шоколадные аэрозоли купить разных цветов, также, как и съедобный спрей. Подобные товары придутся по душе как начинающим кондитерам, так и профессиональным поварам. Ведь с их помощью создание оригинального дизайна выпечки становится намного проще.

Наибольшей популярностью пользуется спрей кондитерский, в составе которого шоколад. То есть, при украшении торта или капкейка вы распыляете жидкий шоколад, чтобы окрасить кондитерские изделия в нужный оттенок всего за пару секунд.

Шоколадные аэрозоли: преимущества

Многие кулинары предпочитают не использовать обычные красители, а выбирают шоколадный спрей определенного оттенка. Подобное решение имеет следующие преимущества:

  • простота нанесения;
  • равномерный слой окрашивания – достаточно небольшой сноровки, чтобы не было подтеков;
  • многие шоколадные аэрозоли позволяют получить дополнительный эффект – глянцевый блеск, матовое или велюровое покрытие;
  • приятный вкус – сложно представить выпечку, которую испортит шоколадное покрытие.

С помощью пищевого спрея можно украшать абсолютно любые десерты, торты, кексы, пирожные. При этом, подобный декор не просто привлекательно выглядит, но и делает изделия более аппетитными.

Спрей кондитерский: особенности использования

Если вы выбрали кондитерский спрей золото или другого оригинального цвета, то вам нужно внимательно изучить инструкцию. Только в этом случае вы сможете качественно украсить свою выпечку.

Чтобы получить велюровое покрытие, для равномерного нанесения специалисты рекомендуют несколько часов охлаждать торт или кексы в холодильнике. Например, Дольче Велюто шоколадный аэрозоль или другой понравившийся вам спрей нужно отправить в холод на 20 минут. Далее достаете выпечку и сразу же распыляете баллончик, постепенно поворачивая изделие.

Если спрей предназначен для придания блеска, то его наоборот держат в теплом месте, чтобы он нагрелся примерно до 25 градусов Цельсия. При использовании баллончик нужно держать на расстоянии где-то 20 сантиметров. Это обеспечит более равномерное нанесение.

В нашем каталоге вы найдете аэрозоли разных типов чтобы создать неповторимый дизайн кондитерских изделий. Если у вас возникли какие-то вопросы о товаре или вы хотите сделать заказ, позвоните нашему менеджеру по телефону: 8 (911) 861-11-76.

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