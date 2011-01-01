-
Доставка в Город не определенДоставка до адреса или пункта выдачи.
-
Отправляем во все страныДоставка в любую страну
-
Гарантия качестватолько проверенные товары
-
Выгодные условиядля постоянных клиентов и оптовиков
Акции и скидки не суммируются.
До окончания акции осталось:
Кондитерские спреи и аэрозоли
Кондитерские спреи и аэрозоли: виды и особенности использования
В нашем интернет-магазине вы сможете шоколадные аэрозоли купить разных цветов, также, как и съедобный спрей. Подобные товары придутся по душе как начинающим кондитерам, так и профессиональным поварам. Ведь с их помощью создание оригинального дизайна выпечки становится намного проще.
Наибольшей популярностью пользуется спрей кондитерский, в составе которого шоколад. То есть, при украшении торта или капкейка вы распыляете жидкий шоколад, чтобы окрасить кондитерские изделия в нужный оттенок всего за пару секунд.
Шоколадные аэрозоли: преимущества
Многие кулинары предпочитают не использовать обычные красители, а выбирают шоколадный спрей определенного оттенка. Подобное решение имеет следующие преимущества:
- простота нанесения;
- равномерный слой окрашивания – достаточно небольшой сноровки, чтобы не было подтеков;
- многие шоколадные аэрозоли позволяют получить дополнительный эффект – глянцевый блеск, матовое или велюровое покрытие;
- приятный вкус – сложно представить выпечку, которую испортит шоколадное покрытие.
С помощью пищевого спрея можно украшать абсолютно любые десерты, торты, кексы, пирожные. При этом, подобный декор не просто привлекательно выглядит, но и делает изделия более аппетитными.
Спрей кондитерский: особенности использования
Если вы выбрали кондитерский спрей золото или другого оригинального цвета, то вам нужно внимательно изучить инструкцию. Только в этом случае вы сможете качественно украсить свою выпечку.
Чтобы получить велюровое покрытие, для равномерного нанесения специалисты рекомендуют несколько часов охлаждать торт или кексы в холодильнике. Например, Дольче Велюто шоколадный аэрозоль или другой понравившийся вам спрей нужно отправить в холод на 20 минут. Далее достаете выпечку и сразу же распыляете баллончик, постепенно поворачивая изделие.
Если спрей предназначен для придания блеска, то его наоборот держат в теплом месте, чтобы он нагрелся примерно до 25 градусов Цельсия. При использовании баллончик нужно держать на расстоянии где-то 20 сантиметров. Это обеспечит более равномерное нанесение.
В нашем каталоге вы найдете аэрозоли разных типов чтобы создать неповторимый дизайн кондитерских изделий. Если у вас возникли какие-то вопросы о товаре или вы хотите сделать заказ, позвоните нашему менеджеру по телефону: 8 (911) 861-11-76.
+7 (861) 203-40-79
+7 (863) 303-61-05
+7 (8442) 78-01-97
+7 800 444-75-04 бесплатно по России
+7 800 444-76-04 для дилеров