Кондитерские спреи и аэрозоли

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Шоколадный аэрозоль для нанесения покрытия "велюр" на десерты. Перед использованием баллон должен находиться в теплом помещении в течение часа, и иметь температуру около 30 С. Перед нанесением спрея-велюра кондитерские изделия должн...

Кондитерские спреи и аэрозоли: виды и особенности использования

В нашем интернет-магазине вы сможете шоколадные аэрозоли купить разных цветов, также, как и съедобный спрей. Подобные товары придутся по душе как начинающим кондитерам, так и профессиональным поварам. Ведь с их помощью создание оригинального дизайна выпечки становится намного проще.

Наибольшей популярностью пользуется спрей кондитерский, в составе которого шоколад. То есть, при украшении торта или капкейка вы распыляете жидкий шоколад, чтобы окрасить кондитерские изделия в нужный оттенок всего за пару секунд.

Шоколадные аэрозоли: преимущества

Многие кулинары предпочитают не использовать обычные красители, а выбирают шоколадный спрей определенного оттенка. Подобное решение имеет следующие преимущества:

простота нанесения;

равномерный слой окрашивания – достаточно небольшой сноровки, чтобы не было подтеков;

многие шоколадные аэрозоли позволяют получить дополнительный эффект – глянцевый блеск, матовое или велюровое покрытие;

приятный вкус – сложно представить выпечку, которую испортит шоколадное покрытие.

С помощью пищевого спрея можно украшать абсолютно любые десерты, торты, кексы, пирожные. При этом, подобный декор не просто привлекательно выглядит, но и делает изделия более аппетитными.

Спрей кондитерский: особенности использования

Если вы выбрали кондитерский спрей золото или другого оригинального цвета, то вам нужно внимательно изучить инструкцию. Только в этом случае вы сможете качественно украсить свою выпечку.

Чтобы получить велюровое покрытие, для равномерного нанесения специалисты рекомендуют несколько часов охлаждать торт или кексы в холодильнике. Например, Дольче Велюто шоколадный аэрозоль или другой понравившийся вам спрей нужно отправить в холод на 20 минут. Далее достаете выпечку и сразу же распыляете баллончик, постепенно поворачивая изделие.

Если спрей предназначен для придания блеска, то его наоборот держат в теплом месте, чтобы он нагрелся примерно до 25 градусов Цельсия. При использовании баллончик нужно держать на расстоянии где-то 20 сантиметров. Это обеспечит более равномерное нанесение.

В нашем каталоге вы найдете аэрозоли разных типов чтобы создать неповторимый дизайн кондитерских изделий. Если у вас возникли какие-то вопросы о товаре или вы хотите сделать заказ, позвоните нашему менеджеру по телефону: 8 (911) 861-11-76.